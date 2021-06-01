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البيت الأبيض: الهجوم الإلكتروني على شركة "JBS" لن يؤثر على لقاء بايدن وبوتين

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة "JBS"، والذي يُزعم أن منظمة إجرامية في روسيا تقف خلفه، لن يؤثر على خطط عقد قمة روسية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية إن "الاستماع مباشرة إلى الرئيس بوتين هو الطريقة الأكثر فعالية لفهم خطط روسيا ونواياها".

وشددت على أهمية إجراء الرئيس الأمريكي محادثات مع نظيره الروسي "لبحث الخلافات بين الدولتين والمجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها".

وكان البيت الأبيض أعلن أن شركة "JBS" البرازيلية أبلغت الحكومة الأمريكية بأن منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا، هي المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة.

و" JBS" هي أكبر شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم، وتسبب هجوم إلكتروني في إغلاق عملياتها الأسترالية أمس الاثنين وأوقف ذبح الماشية في مصانعها في العديد من الولايات الأمريكية.

يذكر أن موسكو نفت في مناسبات عديدة تورط روسيا في أي هجمات إلكترونية تستهدف هيئات ومؤسسات غربية.

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