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رئيس المعامل المركزية: نتتبع الطفرات الجينية لفيروس كورونا في مصر (فيديو)
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:56 ص
شيماء حسن
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قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، إن المعامل المركزية تقوم بتتابع جيني لمتابعة الطفرات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا.
وأضافت "نانسي" في حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "عندنا أحدث الأجهزة لمتابعة التتابع الجيني بحيث نشوف هل فيه تحور وصلنا وإيه التحور اللي عندنا وإحنا شغالين فيه".
وتابعت رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة: "نتمنى أن التحورات التي حدثت في فيروس كورونا تتسبب في إضعافه، ولكن ليس دائما قد تكون هذه التغييرات ضعيفة ولكن ربما تكون هناك بعض التحورات الشديدة والقاتلة، وهناك متابعة ومخاطبة مستمرة مع منظمة الصحة العالية وتزويدها بأحسن الكواشف للكشف عن الفيروسات ومتابعة حالتها في مصر".
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