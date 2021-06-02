رئيس المعامل المركزية: نتتبع الطفرات الجينية لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، إن المعامل المركزية تقوم بتتابع جيني لمتابعة الطفرات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا.





وأضافت "نانسي" في حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "عندنا أحدث الأجهزة لمتابعة التتابع الجيني بحيث نشوف هل فيه تحور وصلنا وإيه التحور اللي عندنا وإحنا شغالين فيه".



