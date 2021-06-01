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مدير مستشفيات جامعة المنصورة: شفاء الحالة المصابة بالفطر الأسود

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بان سيدة كفر الشيخ المتوفاه مريضة سرطان ولم تكن مصابة بالفطر الاسود وكانت تتردد علي المستشفي منذ شهور ولم يكن لها علاقة بفيروس كورونا، وإنما كانت مصابة بالسرطان، وكانت تعالج من الأورام، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وحالة الفطر الاسود شفيت تماما.

وأوضح مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، أن الحالة لسيدة عمرها 52 سنة من محافظة كفر الشيخ، ووصلت المستشفى في حالة متأخرة تيجة ورم سرطاني خبيث بالثدى منتشر بالجسم، وتلقت 13 جلسة علاج كيماوى، بالإضافة لإصابتها بأنيميا الدم المنجلية والسكر.

وأشار مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة أن الفطر الأسود نوع من انواع الفطريات الكثيرة التى تهاجم الجسم حينما تضعف المناعة وليس له علاقة بالكورونا وليس وباءا جديدا فهو فطر انتهازي موجود وليس حديثا، وهو فطر يعالج ويهاجم مرضى السكر ومرضي الفشل الكلوي وأصحاب المناعة الضعيفة.

وقال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، أن مستشفيات الجامعة استقبلت 6 حالات إصابة بأمراض فطرية مختلفة، مشيرًا إلى أن حالتين بدأتا تتماثلان للشفاء بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ومن المتوقع خروجهما من المستشفى قريبًا، كما يجري حاليا تحضير حالتين لإجراء عمليات لاستئصال الفطر من مناطق الإصابة، بالإضافة إلى حالتين تخضعان للعلاج بوحدة العناية المركزة، وأن جميع حالات الفطريات التي وصلت المستشفى هي لأصحاب أمراض مزمنة، أو فشل كلوي، أو مرضى أورام، ويعانون من ضعف شديد في المناعة، مؤكدًا على أهمية علاج الحالات فور الشعور بأي أعراض.

ونفى الدكتور الشعراوي كمال أستاذ جراحة الأنف والأذن، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، ظهور حالات إصابة بالفطر الأسود المميت بين مرضى كورونا بأي مستشفى بجامعة المنصورة، ولا بمجمع العنايات الجديد المخصص للعزل وأن الجامعة لم تسجل أي حالة وفاة بهذا المرض بين مرضى كورونا

وقال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة أن ما أثير حول ظهور حالات إصابة بمرض الفطر الأسود المميت بمستشفيات جامعة المنصورة عار تمام من الصحة فهذا المرض ليس مرتبطا بكورونا حيث إن كورونا مرض فيروسي ومن يتوفى بسببه يكون بسبب إصابته بالفشل التنفسي من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، بينما الفطر الأسود مرض فطرى انتهازي يهاجم الجسم عندما يضعف ويعانى من نقص المناعة مثل حالات الإصابة بالسكر والفشل الكلوى وبعض أمراض الغدد الصماء وغيرها من الأمراض التي تسبب نقص المناعة وضعفها، مؤكدا أن مرض الفطر الأسود موجود قبل إنشاء جامعة المنصورة، وتم رصد حالات متنوعة منه بدرجات خطورة متفاوتة وتم علاجها.

ودعا مدير عام المستشفيات إلى عدم القلق من وجود الفطر، فهو معروف علميًا، ويتم تشخيصه وعلاجه متوافر، كما أن الفطر الاسود مرض لا ينتقل عن طريق العدوى، ونادرًا ما يصيب مصابي كورونا، وإنما يحدث نتيجة ضعف المناعة الشديدة، وهو من أسوأ أنواع فطريات الأنف والجيوب الأنفية، فهو نوع متغلغل يتسبب في تجلطات الأوعية الدموية، وبالتالي غرغرينا بالأنسجة، وتحول الجلد أو العظام أو الغشاء المخاطي أو الاعضاء إلى اللون الأسود مع الرائحة الكريهة جدًا، التي يشعر بها المخالطون للمريض، وليس المريض نفسه.

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