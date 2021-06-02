أحمد مجدي لـ"الفجر الفني": أرفض تقديم مواضيع تهين المرأة.. وروجينا مفاعل نووي صغير (حوار)







فى البداية.. حدثنا عن تجربتك فى مسلسل "بنت السلطان".. وكيف جاء ترشيحك له؟

الفنانة روجينا تواصلت معى وهنأتنى على نجاحى في مسلسل "فرصة تانية" الذي شاركت فيه بالسباق الرمضاني 2020، وطلبت منى أن أشاركها مسلسلها الجديد، الذي تخوض من خلاله بطولتها المطلقة الأولى، وهذا الخبر أسعدنى كثيرا، وبعد فترة وجدت شركة الإنتاج تتواصل معى، وعندما قرأت الدور تحمست له.





ما الذى حمسك لخوض تجربة "قصر النيل" رغم إنك تعاقدت مع "بنت السلطان"؟

اعتبرت "قصر النيل" فرصة مذهلة لا تعوض، رغم أنني لا أحب تقديم أكثر من عمل مع بعض، ولكنى لم استطيع رفض مثل هذا الدور، خاصة أنه يناقش حقبة تاريخية فى مصر، كما أنني كنت متحمس للعمل مع النجمة دينا الشربيني، لأنني أحب تمثيلها وطريقتها.



كيف استطاعت أن تواظب بين العملين.. وهل وجدت تداخلًا بين الشخصيات؟

الذى ساعدني فى المواظبة بين الشخصيتين هو أن الشخصيتين كانتا تحتاجان إلى وقت يقارب الساعة أو الساعتين فى التحضير، وهذا الشيء جعلني أفصل بين الشخصيتين، ولم يحدث أي خلل إلا عندما أصيبت بفيروس "كورونا"، فكان صعب علي أن أمارس الرياضة واشتغل واحافظ على صحتى فى نفس الوقت.



كيف كان استعداداتك لكل شخصية؟

هناك استعدادات سرية لكل ممثل، لا استطيع التحدث عنها، وهناك استعدادات معروفة مثل البحث عن تاريخ الشخصيات، فكنت أذاكر شخصيتى فى "بنت السلطان"، من خلال رجال الأعمال الذين كانوا يستغلوا نفوذهم من أجل أغراض شخصية، وأذاكر لشخصيتي فى "قصر النيل"، من خلال الشخصيات التى كانت فى هذه الحقبة الزمنية وهذه الشخصية كانت الأصعب فى التحضير، لأنني لما أعاصر مثل هذه الشخصيات بعكس شخصيتى فى "بنت السلطان".





ما رأيك فى أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا فى مسلسل "بنت السلطان"؟

روجينا مفاعل نووي صغير، فهى صغيرة فى الحجم ولكن قوية جداً، وعندها قدرة وقوة وحكمة كبيرة، وتستحق البطولة المطلقة.





ما تعليقك على الانتقادات التي وجهت لمسلسل "بنت السلطان" بأنه مسروق من مسلسل أجنبي؟

أفضل عدم التعليق على هذه الانتقادات، وأن هذه ليست مسؤوليتي لكي أعلق، وأرى أن الفنانين يتعلموا من بعض.





تستعد الآن لمسلسل "الآنسة فرح" الجزء الرابع.. هل ترى أن شخصية "شادي" التى تقدمها قريبة منك ؟

لا إطلاقا، فأنا لو قابلت هذا الشخص فى الشارع لن أحبه، لأنه شخص أناني، ليس لديه مشكله أن يعمل أى شيء من أجل الثروة، وأحيانا اتعاطف مع هذه الشخصية فى بعض المواقف، ويعجبنى فى هذه الشخصية أنها ليست أحادية.





هل سنري أحمد مجدي فى البطولة المطلقة قريباً؟

أنا لا أسعى لذلك ولكن أتمني عندما تأتي الفرصة، أن تكون مختلفة وجديدة وشيء مشرف يضيف لمسيرتى الفنية.



ما الأدوار التي يرفض أحمد مجدي أن يقدمها؟

أرفض تقديم أي مواضيع فيها إهانة للمرأة، كما أرفض أن أقدم دور عشوائي ليس له بداية أو نهاية.





فى نهاية حديثنا.. ما جديد أحمد مجدي خلال الفترة المقبلة؟

انتظر الأيام المقبلة طرح فيلمي الجديد "2 طلعت حرب"، بدور العرض السينمائي، كما بدأت تصوير مشاهدي فى مسلسل "الآنسة فرح"، الجزء الرابع، وهناك مشاريع أخرى فى الدراما والسينما، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل رسمي.











قدم شخصيتين مختلفتين فى الموسم الرمضاني الماضي، حيث شارك فى مسلسل "بنت السلطان"، ولعب دور حسام علام، هذا الشخص الذى يستغل نفوذه من أجل أغراض شخصية، كما ظهر فى مسلسل "قصر النيل"، بدور المقدم خالد نوح، ورغم اختلاف دوره فى العملين، إلا أنه استطاع أن يواظب بينهما.التقي "الفجر الفني" بالفنان أحمد مجدي، ليكشف لنا كواليس مشاركته فى كل من "قصر النيل"، "بنت السلطان"، ما رأيه فى البطولة المطلقة للنجمة روجينا، استعداداته للشخصية فى كل عمل، جديده خلال الفترة المقبلة، تعليقه على أن "بنت السلطان" مسروق، وأمور كثيرة خاصة به.وإلى نص الحوار..