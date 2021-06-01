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حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم منتخب مصر
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:30 م
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن حقيقة الاقتراب من التعاقد مع أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالموسم الجديد.
وارتبط المحمدي بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي، عقب إعلانه الرحيل عن صفوف أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد المصدر، أن المحمدي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، ولم يتم مناقشة أمر التعاقد معه كما يتردد في وسائل الإعلام.
وأضاف: "الجهاز الفني يبحث عن خيارات أخرى، ورغم قدرات المحمدي إلا أن عمره لن يساعده في التواجد بالتتش، خلال الفترة المقبلة".
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