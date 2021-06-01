حقيقة اقتراب الأهلي من ضم نجم منتخب مصر

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن حقيقة الاقتراب من التعاقد مع أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالموسم الجديد.





وارتبط المحمدي بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي، عقب إعلانه الرحيل عن صفوف أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد المصدر، أن المحمدي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، ولم يتم مناقشة أمر التعاقد معه كما يتردد في وسائل الإعلام.





وأضاف: "الجهاز الفني يبحث عن خيارات أخرى، ورغم قدرات المحمدي إلا أن عمره لن يساعده في التواجد بالتتش، خلال الفترة المقبلة".



