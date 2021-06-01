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البرغوثي: الشعب الفلسطيني كان سابقًا في تحقيق وحدة نتمنى ترجمتها على أرض الوقائع

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة اعمار غزة وتشجيع دول كثيرة على المساهمة فيها، موجهًا الشكر للدولة المصرية وجهود الدبلوماسية المصرية لحل القضية الفلسطينية.

وقال "البرغوثي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء إن مصر تعمل على عدة ملفات في القضية الفلسطينية أولها تثبيت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف "بعد ما جرى في حي الشيخ جراح رأينا وحدة فلسطينية صنعها الشعب على أرض الواقع ونأمل أن يكون لهذه الوحدة ترجمة على أرض الواقع بوحدة سياسية بين كافة الفصائل الفلسطينية".

وشدد على أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية التي دعا إليه الرئيس السيسي خلال الأسبوع المقبل لكيفية العمل على إنهاء الانقسام الذي طال أمده، لافتًا إلى أن مبادرة الرئيس لإعادة الإعمار كان لها صدى كبير وشجعت دول أخرى على التقدم مثل قطر والكويت.

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الكلمات المفتاحية

فلسطين الشعب الفلسطيني البرغوثي إعمار غزة

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