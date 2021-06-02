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ضبط موظفان بتهمة التواطؤ مع مواطن للبناء على أرض دون ترخيص في قنا

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، موظفين بالإدارة الزراعية بمركز فرشوط، شمال المحافظة، بتهمة استغلال وظيفتيهما وحصلا على مبلغ مالي من أحد المواطنين مقابل تسهيل البناء على قطعة أرض دون الحصول على موافقة الجهات المعنية أو الحصول على رخصة بناء بالمخالفة للقانون.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد بوصول بلاغ إلى النيابة مقدم من أحد المواطنين، مقيم النجوع بالوحدة المحلية لمجلس قروي العركي، يشكو من طلب موظفان بالإدارة الزراعية على مبلغ مالي مقابل تسهيل عملية البناء على ارض زراعية.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، والعقيد راشد سالم، بالإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، والتي أقرت صحة أقوال المُبلغ، وأقرت قيام كلا من: "أ.ي.ج"، بالإدارة الزراعية بفرشوط، و"ر.ج"، مشرف زراعي، بالحصول على مبلغ مالي قرابة 40 ألف جنيه مقابل تسهيل عملية البناء والتعدي على أرض زراعية.

تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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