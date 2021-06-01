18 يونيو.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية

يحيي الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية.

ونشر الهضبة صورة من بوستر الحفل وعلق عليها قائلا: "حفلة عمرو دياب في #جدة يوم الجمعة ١٨ يونيو التذاكر متاحة بدءاً من يوم الخميس ٣ يونيو".

وأعلن موقع Spotify عن قائمة لأكثر الفنانين الأفارقة استماعاً الذين يبثون موسيقاهم على مستوى العالم من القارة الأفريقية، وذلك تزامناً مع الاحتفال السنوى بيوم أفريقيا فى 25 مايو من كل عام.

وتصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين المصريين الأكثر استماعًا خارج مصر على مستوى القارة وفقًا للبيان الصادر عن Spotify والذي وصفته فيه بالأيقونة الخالدة حيث لمست أغانيه الشهيرة مثل "نور العين" و"أماكن السهر" الناس من جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى يجهز الهضبة لعدة أغاني يطلقها خلال الفترة القادمة منها الأغنية التي نشر صورة من كواليسها رفقة الموزع نادر حمدي دون الإعلان عن اسمها.

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب «الدنيا الحلوة» التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.