"فاكسيرا" تكشف عن موعد تصنيع لقاح سينوفاك الصيني في مصر

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إنه من المقرر في منتصف شهر يونيو الحالي أن تبدأ الشركة وفق الجدول الزمني المحدد لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني.





وأضافت "هبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء أن يتم حاليًا تحليل المواد الخام التي وصلت إلى مصر وهي 1400 لتر من هذه المواد التي تكفي لتصنيع 2.2 مليون جرعة.





وأشارت إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم حاليًا بتقييم هذه المادة الخام قبل بدء التصنيع، وفور الانتهاء من التصنيع سيتم اختبار اللقاح وهي عملية ستستغرق من 8 إلى 16 أسبوع، موضحة أنه سيتم الانتهاء من عمليات التصنيع والتقييم مع بداية شهر أغسطس المقبل.



