Advertisements
تفاصيل ضبط 26 طنًا من الأسماك والدواجن منتهية الصلاحية في البحيرة
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 06:45 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال مجدي خضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والتفتيش تنفذ جولات مكثفة على الأسواق، وخلال إحدى الجولات للمديرية اكتشفت 14 طنًا من الأسماك الفاسدة، وأحالت الواقعة للنيابة العامة.
وتابع "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن مديرية التموين ضبطت 12 طنًا من الدجاج منتهية الصلاحية بكفر الدوار، مشيرًا إلى أن هذا الدجاج كان سيُعاد تدويره مرة أخرى، من خلال العمل على تغيير الخواص، وطرحها في الأسواق مرة أخرى.
ولفت إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الكبيرة التي تحتوي على ثلاجات كبيرة، ويتم المرور على هذه الثلاجات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements