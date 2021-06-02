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التعليم العالي: لا نمنع الطالب من دخول الامتحانات إذا لم يسدد الرسوم (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:19 ص
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يتم منع الطالب الجامعي الذي لم يسدد الرسوم الدراسية من دخول الامتحانات.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن نتيجة الطالب تعلق بعد الامتحان لحين سداد المصروفات؛ لأنها أموال عامة، وحق الدولة، ويجب على الطالب القادر سداد حق الدولة، متابعًا: "من لايستطيع دفع المصروفات فليتقدم بطلب رسمي لكليته".

وتابع: "لن نحاسب أحد على تعثر مالي، لأننا لدينا صندوق تكافل، وعمرنا ما بنحاسب حد على عوز مالي"، مؤكدًا أنهم مستعدون لاستقبال الطلاب لامتحانات الجامعات، لافتًا إلى أنهم يتطورون في التعليم الذكي.

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