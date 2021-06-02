"هيئة الدواء": جميع اللقاحات المتداولة في مصر آمنة وفعالة

قال محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، إن الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات يكون عادة لفترة محددة وبناء على شروط محددة لا تُجدد إلا بموافقة الجهات الرقابية.





وأضاف "ياسين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن كل اللقاحات المتداولة في مصر تم تقييمها وفق المعايير العالمية للتأكد من فعاليتها ومأمونيتها، مؤكدًا على فعالية ومأمونية جميعها.



