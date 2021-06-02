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"هيئة الدواء": جميع اللقاحات المتداولة في مصر آمنة وفعالة
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:35 ص
شيماء حسن
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قال محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، إن الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات يكون عادة لفترة محددة وبناء على شروط محددة لا تُجدد إلا بموافقة الجهات الرقابية.
وأضاف "ياسين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن كل اللقاحات المتداولة في مصر تم تقييمها وفق المعايير العالمية للتأكد من فعاليتها ومأمونيتها، مؤكدًا على فعالية ومأمونية جميعها.
وناشد المواطنين بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية وحتى يكون هذا سببًا في انحسار انتشار هذا الفيروس، موضحا أن "دور الإعلام مهم جدًا في التوعية بأهمية التطعيم بلقاحات كورونا"، لافتًا إلى أنّ هناك جهة داخل هيئة الدواء تقوم برصد الأعراض الجانبية للقاحات ولكن حتى الآن لم تظهر أي أعراض غير متوقعة على الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم.
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