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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021.. المعدن الأصفر يقلص المكاسب

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قلصت أسعار الذهب في سوق الصاغة امع بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 21 نحو 816 جنيها بعد أن حقق أعلى منذ مطلع عام 2021 خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الذهب "عيار 24 نحو 932.5 جنيهًا و سجل "عيار 18" نحو 699.5 جنيهات وبلغ سعر الجنيه الذهب 6528 جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي خمسة أشهر التي سجلتها في وقت سابق الثلاثاء 1 يونيو، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.47% إلى 1899.00 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأميركية للذهب وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأونصة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية إلى أعلى مستوى  في أكثر من أسبوع، وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب.

وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

ولكن الذهب لقي دعما من هبوط الدولار الأميركي أمام منافسيه الرئيسيين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أميركية مهمة أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.58% 27.89 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 2863.10 دولار، وزاد البلاتين 0.6% إلى 1193.60 دولار.

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