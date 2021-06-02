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نقل مباريات كوكاكولا للمقاولون العرب والداخلية للشرطة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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أعلن نادي كوكاكولا نقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم المتبقية في مسابقة دوري القسم الثاني من استاد الدفاع الجوي إلي استاد المقاولون العرب.

وجاء ذلك القرار لعدم جاهزية الملعب الفرعي بالدفاع الجوي لاستقبال مباريات فريق كوكاكولا، ومن المقرر إقامة بعض الإصلاحات في استاد الدفاع الجوي بالملعب الفرعي.

ويستعد فريق كوكاكولا لمواجهة نظيره فريق بورتو السويس، المقرر إقامتها في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالقسم الثاني، وتعد هذه المباراة المصيرية للفريقين لتحديد متصدر المجموعة الثانية .


كما قام فريق الداخلية بنقل مبارياته من ملعب السويس إلى ملعب اتحاد الشرطة وسبق للداخلية نقل مبارياته من السكة الحديد السويس قبل التراجع واللعب في ملعب الشرطة .

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