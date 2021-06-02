تعرف على تعديلات نادي غزل المحلة الإدارية

وافق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على استقالة الثنائي مجدي الألفي وحسام عزو من مجلس إدارة شركة كرة القدم بغزل المحلة، مع توجيه الشكر لهما على ما قدماه خلال السنوات الأخيرة.









وحسب "خالد كرم" المتحدث الرسمي لغزل المحلة، فإن وزير قطاع الأعمال قرر تعيين علي العباسي رئيسا للشركة وعضوية كلا من خالد كرم وعمر عبدالله نجم زعيم الفلاحين السابق.





كما جدد هشام توفيق الثقة في الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة خالد عيد ومساعديه طارق غيدة وأشرف شيحة وسرور شحاته، رغم تراجع مستوى الفريق اللبني في المباريات الأخيرة.









ويستعد غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها 15 يونيو الجاري على ملعب الدراويش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.