روما يعلن عن تمديد عقد مخيتاريان لمدة موسم

أعلن نادي روما الإيطالي عن تمديد عقد النجم الأرميني هنريخ مخيتاريان في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء حتى 30 يونيو 2022.





وجاء في بيان النادي العاصمي "نادي روما سعيد بالإعلان عن أن هنريخ مخيتاريان مدد عقده مع النادي حتى 30 يونيو (حزيران) 2022".





وكان عقد اللاعب الأرميني ينتهي في 30 يونيو (حزيران) الجاري، وكان بإمكانه الرحيل مجانا لأي فريق آخر.





وقال مخيتاريان في تصريحات نشرها النادي "على مدار هذين العامين، روما أسرتني تماماً، سواء على مستوى الفريق، أو المدينة، وذلك بفضل شغف الجماهير المذهل".





وأضاف "تطلعات النادي كبيرة للغاية، وأنا فخور حقاً بقدرتي على المساهمة في مواجهة التحديات التي تنتظرنا في الموسم المقبل".





من جانبه، أبدى المدير الرياضي للنادي، تياجو بينتو، سعادته بالتوصل لاتفاق مع مخيتاريان الذي سجل 14 هدفاً، وساهم بــ13 تمريرة حاسمة خلال الموسم المنقضي.





وأكد اللاعب في تصريحاته "سعداء بقرار مخيتاريان باستكمال مسيرته مع روما. إمكاناته الفنية ستكون مهمة في مساعدة الفريق لتحقيق أهدافه".





ومنذ انضمامه لصفوف "الذئاب" قادماً من آرسنال الإنجليزي في 2019، شارك مخيتاريان في 74 مباراة في جميع البطولات وسجل 24 هدفاً، بينما ساهم في صناعة 19 آخرين.











