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أول تعليق لنقابة الأطباء على حبس 16 عضوًا بتهمة الإهمال (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 02:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، تعليقا على الحكم على 16 طبيبًا بالحبس بتهمة الإهمال الطبي: "يجب أن نفرق بين مضاعفات طبية محتملة، وبين الإهمال الطبي"

وتابع "الزيات"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن القاضي حكم بحبس 16 طبيبًا بقانون العقوبات العادي، معقبًا: "زي ما يكون واحد اتخانق مع واحد في الشارع وعمل ليه عاهة مستديمة، يعني الطبيب بيتحاكم مع حدوث مضاعفات للطبيب كأنه بلطجي".

ولفت إلى أن دول العالم بما فيها الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات والأردن، بها قوانين تفرق بين الإهمال الجسيم، والمضاعفات المحتملة التي قد تحدث خارج إرادة الطبيب، مشيرا إلى أن الطبيب مطالب بالأخذ بالأساليب العلمية في العلاج، ولكنه غير مطالب بالشفاء، معقبًا: "الشفاء بيد الله عز وجل، وأطالب مجلس النواب اقرار قانون المسؤولية الطبية إلى النور".

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