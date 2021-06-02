أول تعليق لنقابة الأطباء على حبس 16 عضوًا بتهمة الإهمال (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، تعليقا على الحكم على 16 طبيبًا بالحبس بتهمة الإهمال الطبي: "يجب أن نفرق بين مضاعفات طبية محتملة، وبين الإهمال الطبي"





وتابع "الزيات"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن القاضي حكم بحبس 16 طبيبًا بقانون العقوبات العادي، معقبًا: "زي ما يكون واحد اتخانق مع واحد في الشارع وعمل ليه عاهة مستديمة، يعني الطبيب بيتحاكم مع حدوث مضاعفات للطبيب كأنه بلطجي".



