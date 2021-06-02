حقيقة وفاة أول سيدة بمستشفيات جامعة المنصورة بالفطر الأسود

كشف الدكتور الشعرواي كمال، مدير مستشفيات جامعة المنصورة، حقيقة وفاة أول سيدة بالفطر الأسود، قائلًا إن الوفاة بسبب إصابتها بأورام سرطانية، ولم يثبت إصابتها بالفطر الأسود، ولكنها لديها فطريات أخرى بسبب ضعف المناعة.



وأكد "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن زيادة استخدام المضادات الحيوية يساهم في انتشار الفطريات، لافتًا إلى أن الفطر الذي يصيب الأنسجة ليس وباء وليس معدي.



وأضاف أن هناك 5 حالات مصابة بالفطريات في المستشفى منهم حالة واحدة أكدت التحاليل إصابتها بالفطر الأسود، ومنهم 3 حالات ليس لديهم فيروس كورونا، وحالتين كان لديهم فيروس كورونا، وهناك حالة تماثلت بالشفاء وخرجت من المستشفى، موضحًا أن الربط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا هو نقص المناعة فقط.

