أحمد فهمي: خالطت مصابين بكورونا بعد حصولي على اللقاح





كشف الفنان أحمد فهمي، تجربته مع لقاح كورونا، قائلًا إنه أخد اللقاح وخالط أشخاص مصابين بكورونا ولم يتعرض للإصابة.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، إنه حصل اللقاح الصيني من خلال جرعتين، وكان له فاعلية قوية معه، حيث خالط مصابين ولن يتعرض للإصابة.





"وواصلعلى فكرة أنا أول واحد أخدت لقاح من فترة كبيرة من شهور، كان لسه متعملش الحملة، ونزلت الصور وحاجات وزارة الصحة على إنستجرام عندي، والموضوع بسيط على فكرة. الواحد مش حيطلع يزايد في حاجة فيها خطورة على صحة الناس.. وبعدها، ومش بقول ده صح، اختلطت بالغلط مع ناس عندهم كورونا، والحمد لله لحد دلوقت مجتليش، فأعتقد إنه اشتغل معايا كويس جدا."





وردا على سؤال عن تلقي زوجته، الفنانة هنا الزاهد، اللقاح قال: "لأ، أنا كان في مرحلة التجربة، وهنا بعد كده جالها كورونا، إنما هي مخدتش اللقاح لحد دلوقت."



