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تعرف على قائمة هدافي حرس الحدود قبل المواجهة المرتقبة مع فاركو
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:14 ص
بسنت علام
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قبل القمة المرتقبة التي من الممكن أن تحسم الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز عن مجموعة بحري حيث تقام يوم الخميس القادم المباراة الهامة بين حرس الحدود وفاركو التي يستضيفها ملعب حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة الخامسة وعشرون من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.
ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" قائمة هدافي فريق حرس الحدود قبل المواجهة المرتقبة وطوال الأربعة وعشرون مباراة السابقة نجح حرس الحدود أن يسجل 34 هدف عن طريق 15 لاعب.
وجاء على رأس قائمة الهدفين نجم الفريق خالد سامي حيث تمكن من تسجيل خمس أهداف ثم جاء بعد منه محمود أبو جودة وأحمد حسني ومحمد عيد بعد أن سجل كلًا منهم أربع أهداف ثم غريب ياسر بثلاث أهداف وحامد الجابري وأحمد فيلكس ومحمد رضا وليد عادل بعد أن سجل كلًا منهم هدفين ونجح ست لاعبين من إحراز هدف واحد وهم مصطفى زيكو ويوسف علاء وأحمد ياسر وعبد الرحمن السويسي ومحمد عزت ومصطفى جمعة.
ويحتل حرس الحدود المركز الثاني بعد أن نجح من حصد 49 نقطة بينما يتصدر فاركو ترتيب المجموعة بعد أن جمع 51 نقطة.
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