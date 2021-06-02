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اتصالات البرلمان: فوجئنا بما يحدث داخل وكالة الفضاء المصرية (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، تعليقا على زيارة وفد برلماني لوكالة الفضاء المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، إننا  "فوجئنا بما يحدث داخل الوكالة".

وقال "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري: "شفنا خبرات وتقنيات غير عادية، والوكالة داخل مدينة الفضاء المصرية التي تقام على مساحة تقدر بـ 123 فدان، وتحتوي على مقر لوكالة الفضاء الأفريقية في مدينة الفضاء المصرية".

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان وكالة الفضاء المصرية تعمل الآن على تدشين قمر صناعي بنسبة 100% خلال عامين، مضيفًا أن هذا يعد نقلة نوعية للوكالة الفضاء المصرية.

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