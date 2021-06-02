اتصالات البرلمان: فوجئنا بما يحدث داخل وكالة الفضاء المصرية (فيديو)

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، تعليقا على زيارة وفد برلماني لوكالة الفضاء المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، إننا "فوجئنا بما يحدث داخل الوكالة".





وقال "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري: "شفنا خبرات وتقنيات غير عادية، والوكالة داخل مدينة الفضاء المصرية التي تقام على مساحة تقدر بـ 123 فدان، وتحتوي على مقر لوكالة الفضاء الأفريقية في مدينة الفضاء المصرية".



