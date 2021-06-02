الفنان المحترم.. بهذه الطريقة الجمهور يتفاعل مع إطلالة محمود عبد المغني الجديدة

شارك الفنان محمود عبد المغني، متابعيه صورة له وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر صورته التى ظهر فيها ببدلة سوداء، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي: "أبو قلب ابيض - الفنان المحترم - الله يحفظك يالغالي ما شاء الله عليك منور".



وكان قد شارك محمود عبد المغنى في مسلسل "ضل راجل" أمام ياسر جلال، في شخصية المقدم يوسف بجانب عدد كبير من النجوم منهم نور اللبنانية، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الأتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، وغيرهم