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عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حصل "الفجر الفني" علي مستندات محضر جديد يقدمه المستشار ياسر قنطوش محامي المنتجة سارة الطباخ حيث ينص المحضر علي إنذار لوقف مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" وذلك بسبب اختيار محمد الشرنوبي للعمل بالرغم من الحكم القضائي الاخير لصالح سارة الطباخ انه يجب الرجوع للتعاقد معها.


وحكمت المحكمة برفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المورخ بينه وبين سارة الطباخ وألزمته المحكمة بالمصروفات.
وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.

وصدر بدفع ٦٠٠ الف دولار شرط جزائي من الفنان محمد الشرنوبي للمنتجة سارة الطباخ.


وكان قد اختار المخرج مجدى الهوارى، الفنانة كارمن سليمان، والفنان محمد الشرنوبى، ليقدما دويتو غنائى وتمثيلى ضمن أحداث العرض المسرحى الجديد مسرحية "ليلة من ألف ليلة" التى تم تقديمها من قبل منذ عام 2015 للنجم الكبير يحيى الفخرانى، والذى قام الهوارى بتغيير اسمها إلى "ياما فى الجراب ياحاوى"، ومن المقرر انطلاق البروفات خلال الأسابيع القليلة المقبلة عقب الإنتهاء من اختيار باقى فريق العمل.

وكان يقع الخليفة - شرنوبى، في حب ابنة الشحات كارمن سليمان، ويتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي
عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

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