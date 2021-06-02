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مورينيو يطلب التعاقد مع دوناروما
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:23 ص
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بصفقة كبرى يسعى لضمها إلى فريق روما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن تواصل البرتغالي جوزيه مورينيو، مع حارس مرمى ميلان السابق جيانلويجي دوناروما، لمحاولة ضمه لصفوف الذئاب خلال الميركاتو الجاري".
وسبق رحل دوناروما عن ميلان، عقب مفاوضات معقدة انتهت إلى طريق مسدود، ليصبح اللاعب حرا، ويمكنه الانضمام لأي ناد مجانا في الانتقالات الصيفية.
ويريد مورينيو إتمام العديد من الصفقات القوية لروما، تمكنه من الظهور بشكل مميز مع الفريق في الكالتشيو الموسم المقبل.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن يوفنتوس يتصدر سباق التعاقد مع دوناروما حتى الآن، خاصة بعد قرار جيانلويجي بوفون بالرحيل هذا الصيف.
ويذكر أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى خارج إيطاليا تضع اللاعب ضمن اهتماماتها للموسم المقبل، وفي مقدمتها برشلونة وباريس سان جيرمان أيضا.
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