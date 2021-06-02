مورينيو يطلب التعاقد مع دوناروما

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بصفقة كبرى يسعى لضمها إلى فريق روما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن تواصل البرتغالي جوزيه مورينيو، مع حارس مرمى ميلان السابق جيانلويجي دوناروما، لمحاولة ضمه لصفوف الذئاب خلال الميركاتو الجاري".





وسبق رحل دوناروما عن ميلان، عقب مفاوضات معقدة انتهت إلى طريق مسدود، ليصبح اللاعب حرا، ويمكنه الانضمام لأي ناد مجانا في الانتقالات الصيفية.





ويريد مورينيو إتمام العديد من الصفقات القوية لروما، تمكنه من الظهور بشكل مميز مع الفريق في الكالتشيو الموسم المقبل.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن يوفنتوس يتصدر سباق التعاقد مع دوناروما حتى الآن، خاصة بعد قرار جيانلويجي بوفون بالرحيل هذا الصيف.





ويذكر أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى خارج إيطاليا تضع اللاعب ضمن اهتماماتها للموسم المقبل، وفي مقدمتها برشلونة وباريس سان جيرمان أيضا.



