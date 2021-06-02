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محافظ الوادي الجديد: تكلفة شبكة الطرق الجديدة وصلت إلى 30 مليار جنيه (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 04:04 ص
محمد الزملوط
محمد الزملوط
شيماء حسن
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قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه فكر ثاقب منذ توليه رئاسة الجمهورية عندما أعلن عن مشروع المليون ونصف فدان في عام 2016م.

وأضاف "الزملوط" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أنه تم عمل طريق جديد من مدينة 6 أكتوبر حتى حدود السودان بطول ١٦٥٠ كيلو.

وأشار إلى أنه تم عمل مجموعة طرق بين الداخلة- العوينات، العوينات- توشكى، وتم ربط الفرافرة بأسيوط، ومن الداخلة إلى أسيوط، الخارجة- سوهاج بالإضافة إلى طريق ٦ أكتوبر-الفرافرة بتكلفة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

وأوضح أنه على مستوى الاتصالات تم إقامة 185 برج اتصالات لتغطية كافة أنحاء المحافظة بتكلفة وصلت إلى 175 مليون جنيه.

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