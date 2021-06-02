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حقيقة إلغاء الدوري المصري

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تحدث كريم حسن شحاتة المدير الرياضي للبنك الأهلي عن كواليس ما حدث أثناء اجتماع اتحاد كرة القدم المصري مع الأندية من أجل مناقشة التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأندية في الموسم الحالي.

وقال كريم شحاتة فى تصريحات صحفية: "أن فكرة إلغاء الدوري لم تطرح خلال الاجتماع، وأحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، أكد أن الدورى لن يُلغى وسيستمر حتى نهايته".

وأضاف: "بالرغم من موقف فريقي الصعب في ترتيب الدوري وأن الإلغاء في صالح البنك الأهلي لكن هذا القرار سيكون كارثة بكل المقايس لجميع الفريق ولا يصح في دولة بحجم مصر".

وتابع: "تم الاتفاق على أن تكون جميع الفرق تساوت في عدد المباريات قبل بداية الجولة 29 ليحدث تكافؤ الفرص وجميع الأندية وافقت على هذا الكلام".

واختتم كريم شحاتة تصريحاته قائلا:" سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي قال خلال الاجتماع إن ناديه مع الصالح العام ومتقبل تقديم بعض التضحيات وليس لدى الأهلي أي مشكلة".

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