Advertisements

هل تخطت مصر ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟ عضو لجنة مكافحة كورونا يُجيب

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أوضح محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن الوضع الوبائي في مصر حاليًا، قائلًا "عدينا ذروة الموجة الثالثة والأعداد بدأت تتناقص بما يعادل من 15 إلى 20%".

وقال "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة قبل إجازة عيد الفطر من حيث الإغلاق المبكر أتى بثماره، كان زمنا غرقانين في الفترة الماضية مع زيادة وعي المواطن".

وأضاف "هذه الإجراءات فرقت كبيرًا وتسببت في انخفاض نسبي في حالات الإصابة، وبدأ تدريجيًا الهبوط من أعلى قمة الموجة الثالثة وهذا ما جعل الدنيا تبدأ تفتح تدريجيا وصدرت الإجراءات الأخيرة من الحكومة".

وفيما يتعلق بالفطر الأسود أشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن مرض الفطر الأسود لا ينتقل من البشر إلى البشر ولكن من البيئة الملوثة إلى البشر، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر له يساعد في العلاج من المرض.

وتابع "كل شيء وارد في فيروس كورونا، وعلينا إتباع سياسة الترقب الحذر"، مناشدًا المواطنين للإقبال على التسجيل لتلقي اللقاح للوصول إلى مناعة القطيع التي ستساعد في كسر حلقة الإصابة والتقليل من انتشار الجائحة.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

ثمنها 20 ألف دولار.. حكاية أغلى تذكرة لمسرحية لسمير غانم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من الصفقة الأولي

منذ ساعة و 26 دقيقة

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 13 ساعة

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 11 ساعة

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 8 ساعات

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 20 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 12 ساعة

ممدوح عباس يفجر مفاجأة حول رحيل كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

07:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»