هل تخطت مصر ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟ عضو لجنة مكافحة كورونا يُجيب

أوضح محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن الوضع الوبائي في مصر حاليًا، قائلًا "عدينا ذروة الموجة الثالثة والأعداد بدأت تتناقص بما يعادل من 15 إلى 20%".



وقال "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة قبل إجازة عيد الفطر من حيث الإغلاق المبكر أتى بثماره، كان زمنا غرقانين في الفترة الماضية مع زيادة وعي المواطن".



وأضاف "هذه الإجراءات فرقت كبيرًا وتسببت في انخفاض نسبي في حالات الإصابة، وبدأ تدريجيًا الهبوط من أعلى قمة الموجة الثالثة وهذا ما جعل الدنيا تبدأ تفتح تدريجيا وصدرت الإجراءات الأخيرة من الحكومة".



وفيما يتعلق بالفطر الأسود أشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن مرض الفطر الأسود لا ينتقل من البشر إلى البشر ولكن من البيئة الملوثة إلى البشر، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر له يساعد في العلاج من المرض.



وتابع "كل شيء وارد في فيروس كورونا، وعلينا إتباع سياسة الترقب الحذر"، مناشدًا المواطنين للإقبال على التسجيل لتلقي اللقاح للوصول إلى مناعة القطيع التي ستساعد في كسر حلقة الإصابة والتقليل من انتشار الجائحة.

