تعرف على موعد طرح الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي (فيديو)

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنهم انتهوا من تنفيذ 505 آلاف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.





وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن جميع محافظات الجمهورية لها نصيب من مشروعات الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أنهم قدموا 14 إعلانًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي حتى الآن، وفي طريقهم للإعلان الـ 15.





وأشارت إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري للبنك المركزي بفائدة 3% مبادرة غير مسبوقة، على أن يكون دخل منخفضي الدخل 6 آلاف جنيه للأسرة، و4 آلاف ونصف للفرد، ومتوسطي الدخل 14 ألف للأسرة، و10 آلاف جنيه للأعزب، لافتة إلى أن منخفضي الدخل يحصلون عن دعم نقدي من الدولة بخلاف الوحدة السكنية.



