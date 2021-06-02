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تعرف على موعد طرح الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 06:16 ص
الإسكان الاجتماعي - أرشيفية
الإسكان الاجتماعي - أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنهم انتهوا من تنفيذ 505 آلاف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن جميع محافظات الجمهورية لها نصيب من مشروعات الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أنهم قدموا 14 إعلانًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي حتى الآن، وفي طريقهم للإعلان الـ 15.

وأشارت إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري للبنك المركزي بفائدة 3% مبادرة غير مسبوقة، على أن يكون دخل منخفضي الدخل 6 آلاف جنيه للأسرة، و4 آلاف ونصف للفرد، ومتوسطي الدخل 14 ألف للأسرة، و10 آلاف جنيه للأعزب، لافتة إلى أن منخفضي الدخل يحصلون عن دعم نقدي من الدولة بخلاف الوحدة السكنية.

وتابعت: "الإعلان رقم 15 في خلال أسبوعين أو ثلاثة سينشر بعد مبادرة البنك المركزي، ويحتوي على وحدات جاهزة ووحدات تسلم على 3 سنوات".

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بوابة الفجر الفجر الإعلان الـ15 الإسكان الاجتماعي

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