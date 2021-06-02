باحثة بالمعهد الهندي للتكنولوجيا: علاج الفطر الأسود ليس سهلًا لهذا السبب

أكدت الدكتورة غدير نوفل، باحث في الميكروبيولوجي بالمعهد الهندي للتكنولوجيا، أن الفطر الأسود من الفطريات الانتهازية التي تستغل ضعف المناعة عند الأشخاص المصابين أو المتعافين من فيروس كورونا نتيجة الإفراط في استخدام أدوية الكورتيوزون التي قد تجعل المريض مؤهل أكثر للإصابة بهذا المرض.



وأضافت "غدير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن العلاج ليس سهلًا، ويحتاج إلى 8 أسابيع وهذا يعتمد على مناعة المريض بالدرجة الأولى، ولكن فرص النجاة منه ضئيلة خاصة إذا لم يعالج في مراحله الأولى.



وأشارت إلى أن نسبة الوفيات تصل إلى50% بين المصابين بالفطر الأسود في حالة العلاج، وترتفع هذه النسبة إلى 94%، مؤكدًا أن الفطر الأسود مرض غير معدي ومن الممكن أن يلتقطه الإنسان من البيئة ولكن المناعة الطبيعية للإنسان قادرة على حماية الجسم من الإصابة به.



