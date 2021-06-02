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السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بدشنا

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية في قنا، برئاسة العميد هاني الاتربي، من السيطرة على حريق نشب في 3 منازل مجاوره أبو مناع غرب نجع العروبة، بمركز دشنا، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد بالسيطرة على حريق برئاسة النقيب جمال الشافعي، نشب في 3 منازل مجاوره أبومناع غرب نجع العروبة، بمركز دشنا، في محافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

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