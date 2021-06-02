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منطقة شمال سيناء للثروة السمكية: مبادرة "بر أمان" تشمل 4 آلاف صياد

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 06:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال المهندس سامي سليمان، مدير عام منطقة شمال سيناء للثروة السمكية، إن مبادرة "برّ أمان" تهدف لحماية صغار الصيادين في بحيرة البردويل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تشمل كل الصيادين الذي لديهم تصريح للصيد ويقدر عددهم بـ4 آلاف صياد.

وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن كل مركب مرخص سيحصل على 4 كيلو شباك صيد، وكل صياد سيحصل على بدلة بلاسيتكية حامية، وستوفر لهم وزارة التضامن الدعم اللازم.

وأضاف مدير عام منطقة شمال سيناء للثروة السمكية، أن وزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج على تواصل مستمر معه لدعم الصيادين في شمال سيناء، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للصيادين في كل شمال سيناء.

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