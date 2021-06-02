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وزيرة التضامن: 3.7 مليون أسرة تستفيد من "تكافل وكرامة" (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 03:03 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تحسين معيشة المواطن بدأ منذ عام 2015 ضمن خطة تنمية متكاملة تراعي العدالة الاجتماعية.

وأضافت "القباج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أكثر من 16 وزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف، لافتة إلى أن حوالي 114 أسرة استفادت من مبادرة سكن كريم، و3.7 مليون أسرة تستفيد من "تكافل وكرامة".

وذكرت أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالحضانات، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بفتح 5 آلاف حضانة جديدة.

وتابعت: "لدينا 5 آلاف رائدة ريفية ومتطوع يعملون في المبادرات بجانب الجمعيات"، مؤكدة أن هناك رؤية متكاملة مدروسة عن الأسرة الفقيرة.

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وزيرة التضامن نيفين القباج بوابة الفجر الفجر

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