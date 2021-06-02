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بهذه الطريقة.. منى فاروق تحيي ذكرى ميلاد مارلين مونرو

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة منى فاروق، جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصويرية لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منى فاروق بإطلالة بالأبيض والأسود في ثوب النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو، واختارت لإطلالتها الشعر الأشقر والمكياج كامل، وفستانًا أنيقا.

وعلقت على الصورة: قائلة: "إطلالتي الجديدة في إحياء ذكرى ميلاد النجمة العالمية مارلين مونرو... 1-6-1926".

وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة ياسر جلال ومحمد رياض، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

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