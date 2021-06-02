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الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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نجح النادي الأهلي في حسم أولى صفقات الفريق الصيفية استعدادًا للموسم الكروي الجديد، بالتعاقد مع واحد من أبرز نجوم الدوري المصري لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وحسبما ذكر الإعلامي يحيى حمزة إن الأهلي نجح في حسم التعاقد مع كريم فؤاد ظهير نادي النجوم والمُعار هذا الموسم لصفوف إنبي، مؤكدًا أن الصفقة تمت بشكل رسمي بعد توقيع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة الحمراء في الأيام الماضية.

وارتبط اسم كريم فؤاد بصفقات الأهلي على مدار الفترة الأخيرة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة موسيماني على تدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويشغل كريم فؤاد المركز الأيمن لإنبي، فضلاً عن قدرته في اللعب كظهير أيسر أيضاً، كما يعتبر من أبرز نجوم منتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

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