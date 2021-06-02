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تعليق قوي من جارسيا بعد التعاقد مع برشلونة

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق إريك جارسيا مدافع فريق برشلونة الجديد، على عودته إلى صفوف البلوجرانا، بعد غياب 4 سنوات.

وعاد جارسيا إلى برشلونة بعد الرحيل في عام 2017 إلى مانشستر سيتي، ووقع على عقود العودة من جديد لمدة 5 سنوات.

وتحدث الإسباني في مؤتمره الصحفي منذ قليل، وقال: "بادئ ذي بدء، أشكر الرئيس خوان لابورتا وجميع الأشخاص الذين ساهموا في عودتي على مدار الأشهر الماضية، لأنه حلم وتحقق وهدفي كان فقط العودة إلى برشلونة وتقديم كل شيء من أجل النادي".

وأضاف: "كان حلمي هو أن ألعب مع الفريق الأول في برشلونة والتواجد في غرفة اللاعبين، آمل عندما يبدأ الموسم أن تكون الجماهير في المدرجات وأراه في كامب نو".

وتابع: "هناك مشروع تحضر له الإدارة في برشلونة يتضمن تواجد لاعبين خبرة وآخرين شباب، والمقارنة مع بيكيه غير ممكنة لأنه أفضل قلب دفاع في السنوات العشر الماضية ولكني ما زلت أبدأ مسيرتي الفنية".

وأكمل: "لم أتردد فور أبلغتني الإدارة بأنهم يريدون التوقيع معي بعد نجاحهم في الانتخابات، أريد الفوز هنا مع برشلونة وهذه هي عقليتي ورحيلي عن الفريق بسبب أن بعض المسئولين السابقين لم يوكنوا واثقين في لاعبي أكاديمية لا ماسيا وفضلوا عرض مانشستر سيتي وسعيد بتجربتي معه".

وعن علاقته مع فاتي: "جيدة جدًا، أريد اللعب معه في كامب نو، في الموسم الماضي تعرض للإصابة لكنه سيعود كما كان في أقرب وقت ممكن وفي أفضل مستوى".

وعن جوارديولا: "مدرب رائع، ممتن لكل ما قام به بيب معي والثقة التي منحني إيها عند انتقالي إلى مانشستر سيتي، يركز على التكتيكات مع اللاعبين ولهذا السبب نجح سواء هنا أو هناك".

وأتم: "يجب أن أكون مستعدًا لما يطلبه مني المدرب، المنافسة ستكون قوية للغاية وعلينا أن نحسن من أدائنا وسعيد للغاية بمستوى أروخو ومينجيزا وإذا لعبنا معًا سيكون الأفضل بالنسبة لبرشلونة".

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