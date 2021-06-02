برلمانية: سحب قانون التعليم خطوة جيدة من الحكومة

قالت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن سحب الحكومة مشروع التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة التراكمي هى خطوة جيدة من وزارة التربية والتعليم، وذلك لكي تُراجع أوجه الاعتراض التي شابت المشروع أثناء عرضه على مجلس الشيوخ سواء داخل لجنة التعليم أو في المناقشات خلال الجلسة العامة، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين ذات البعد الاجتماعى ستؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع ومستقبل الطلاب وتعليمهم الجامعي وهو موضوع يثير القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.





وأكدت "عصفور" في تصريح لبوابة " الفجر " أن مشروعات القوانين الخاصة بالتعليم يجب أن يُراعى فيها الإمكانيات المتاحة وتدريب وتأهيل المعلمين وتوضيح أوجه الاستفاده منها، مؤكدة أن سحب مشروع القانون ليس له علاقة بنظام الامتحانات الحالي للثانوية العامة.





وأوضحت: أن نظام الامتحانات الحالي في الثانوية العامة وامتحان الطلاب من خلال "التابلت" يأتي وفقًا لخطة التطوير التي وضعتها الوزارة والتي بدأت بالطلاب الذين التحقوا بالصف الأول الثانوي واعتمدت على تطوير نظم الدراسة والامتحانات باتباع نظم الفهم وليس نظم التلقين.





وأشارت إلى أن التطوير مطلوب وضروري وأساسي خاصة في عصر التكنولوجيا إلا أن هذا النظام يتطلب بنية تحتية تكنولوجيه تغطي كل المحافظات وإعداد وتأهيل المعلمين فتره كافية قبل تطبيق النظام، مؤكدة: يجب على وزارة التربية والتعليم مراعاة طبيعة البيئة التي تعمل بها، وتهيئتها أولًا ثم البدء في التطوير، كما أن الاهتمام بتطوير المناهج يجب أن يكون في إطار خطة استراتيجية لتطوير المدارس، ورفع قدرات المعلمين، وتهيئتهم للنظم الجديدة، وإلا فإن مقاومة التغيير ستعوق وربما تسبب فشل نظم التطوير رغم أهميتها وضرورتها في مواكبة العصر الحديث.



