عضو لجنة التاريخ القبطي: مصر كانت ملجئًا آمنًا للعائلة المقدسة (فيديو)

قال إسحاق الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي المصري، إن مصر كانت ملجئًا آمنًا للعائلة المقدسة، حيث كانت القاهرة في هذا الوقت بها تعددية دينية، ولذلك كانت آمنة جددا للعائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الكتب التي ذكرت رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.





وتابع "الباجوشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض الكتب ذكرت الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة في مصر، وهذه الأماكن اعتاد الاقباط الحج إليها، وتم تعمير هذه الأماكن من خلال إقامة بعض الكنائس التي تحولت فيما بعد إلى أديرة، وأصبحت مزارات للحج داخل مصر.



