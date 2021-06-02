هالة صدقي بعد طلب زوجها لها في بيت الطاعة: "عايز يبقى ترند"

شنت الفنانة هالة صدقي، هجومًا حادًا على زوجها على الهواء، بعد أن طلبها في "بيت الطاعة"، واصفة هذا الحديث بأنه "مسخرة".





وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، الثلاثاء إنه من المفترض أنه طلقها الشهر الماضي في بث مباشر على الهواء، ردا على نشر صور له برفقة صديقات في برنامج سجلته في وقت سابق، معتبرة أن ذلك "عيب".





وأضافت أنه لا يوجد طلاق في الديانة المسيحية، مضيفة بسخرية: "إحنا معندناش طلاق، هو فاكرني هالة محمد جورج مش عارفة!! ده عنده فقدان ذاكرة.. هو يمكن بيعمل شو إعلامي أو عايز يكون ترند.. هو عنده معدل كل من 15 إلى 25 يوم بينزل بوست يشتم فيه ومش عارفة السبب.. يمكن حد منكد عليه بيطلعه فيه أنا.. وبعدها طلبني في بيت الطاعة، بس فرحت لأنها تجربة جديدة"، مشيرة إلى أنها تعيش في هذه الأزمة منذ قرابة 7 سنوات.



