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هالة صدقي بعد طلب زوجها لها في بيت الطاعة: "عايز يبقى ترند"

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:45 ص
الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي
داليا الحسين
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شنت الفنانة هالة صدقي، هجومًا حادًا على زوجها على الهواء، بعد أن طلبها في "بيت الطاعة"، واصفة هذا الحديث بأنه "مسخرة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، الثلاثاء إنه من المفترض أنه طلقها الشهر الماضي في بث مباشر على الهواء، ردا على نشر صور له برفقة صديقات في برنامج سجلته في وقت سابق، معتبرة أن ذلك "عيب".

وأضافت أنه لا يوجد طلاق في الديانة المسيحية، مضيفة بسخرية: "إحنا معندناش طلاق، هو فاكرني هالة محمد جورج مش عارفة!! ده عنده فقدان ذاكرة.. هو يمكن بيعمل شو إعلامي أو عايز يكون ترند.. هو عنده معدل كل من 15 إلى 25 يوم بينزل بوست يشتم فيه ومش عارفة السبب.. يمكن حد منكد عليه بيطلعه فيه أنا.. وبعدها طلبني في بيت الطاعة، بس فرحت لأنها تجربة جديدة"، مشيرة إلى أنها تعيش في هذه الأزمة منذ قرابة 7 سنوات.

وأوضحت أنه طلبها في بيت الطاعة، رغم أن إقامتها منذ الزواج كانت في شقة تمتلكها، موضحة أن "عنوان إنذار بيت الطاعة على منزل والده وهو منزل إيجار قديم لأنها تزوجت في شقتها، وأنجبت فيها، كما أنه سافر لأمريكا وهي مازالت في شقتها منذ 2016، وبعدها يقول هي تركت البيت من 2018 وتعيش مع أشقائها"، مردفة ساخرة: "أنا كدة مطيعة لأن في بيتي.. وشخصيته اتغيرت لما عملتله إقامة في أمريكا.. شخصيته تحورت.. وبيقول أنا عايشة مع أشقائي!!.. أنا مليش إلا أخ واحد وعايش في أمريكا".

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