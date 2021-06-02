Advertisements

خروج قطار بضائع عن القضبان في منطقة إمبابة (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 01:14 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا، لحادث خروج عربة بقطار بضائع في منطقة إمبابة عن القضبان.

وقال"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن عربة من عربات قطار البضائع خرجت أثناء سير القطار بالقرب من منطقة إمبابة في الجيزة.

وأضاف الإعلامي أنه لا إصابات جراء الحادث أو تعطل حركة سير القطارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خروج قطار بوابة الفجر الفجر إمبابة

أخبار تهمك

تعليق قوي من جارسيا بعد التعاقد مع برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب.. كريم عبد العزيز يوجه الشكر لتركي آل الشيخ

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 12 ساعة

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر بيع أوديجارد

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

حادث قطار البدرشين.. العناية الإلهية تنقذ الركاب من كارثة محققة (فيديو)

تفاصيل خروج قطار ركاب عن القضبان ببني سويف.. "الركاب لجأو للميكروباص".. والسائق: "أعمال صيانة مغاغة السبب" (صور)

عاجل.. خروج عربة قطار عن قضبان السكك الحديدية بالمنيا

أنفوجرافيك | أبرز حوادث القطارات في مصر

عاجل| خروج بروجي عربة قطار عن القضبان ببني سويف وتعطل مؤقت للحركة

نقل ركاب قطار الصعيد بسيارات «ميني باص» بعد خروجه عن القضبان ببني سويف (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 ص

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»