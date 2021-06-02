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خروج قطار بضائع عن القضبان في منطقة إمبابة (فيديو)
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 01:14 ص
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا، لحادث خروج عربة بقطار بضائع في منطقة إمبابة عن القضبان.
وقال"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن عربة من عربات قطار البضائع خرجت أثناء سير القطار بالقرب من منطقة إمبابة في الجيزة.
وأضاف الإعلامي أنه لا إصابات جراء الحادث أو تعطل حركة سير القطارات.
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