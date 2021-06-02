برفقة سوزان نجم الدين.. جومانا مراد فى أحدث ظهور لها







شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها ، عبرت فيها عن حبها للفنانة سوزان نجم الدين، وذلك عبر صفحتها الخاصة على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي انستغرام.



وعلقت جومانا مراد على الصورة: "الأصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزومة واللمة والجمعة الحلوة.. والله يجمعك مع أولادك بأقرب وقت ويفرح قلبك فيهن مثل ما بتفرحي قلوبنا دايما، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة، وشكرا للشيف ربيع على الأكلات الطيبة".



يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل “زي القمر” بطولة عدد كبير من الفنانين على رأسهم، إلهام شاهين، ليلى علوي، نهال عنبر، سارة الشامي، الفت عمر، نرمين زعزع، حنان سليمان، أحمد وفيق، إيناس كامل، عباس أبو الحسن، محمد محيي، مليكا إسلام، وعدد آخر من الفنانين.







