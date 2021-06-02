مصطفى الفقي: غزة أكثر منطقة ترهق إسرائيل تاريخيًا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن أبناء غزة هواهم مصري، مؤكدًا أن مصر الرئة الوحيدة لغزة، وجيشها هو القوة الوحيدة التي لم تلطخ يدها بدماء الفلسطينيين.





وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن غزة أكثر منطقة ترهق إسرائيل تاريخيًا.





ولفت إلى أن مبادرة إعمار غزة تفتح مجال عمل للشركات المصرية، وأن مبادرة إعمار غزة تفتح مجال عمل للشركات المصرية.



