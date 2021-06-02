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مصطفى الفقي: غزة أكثر منطقة ترهق إسرائيل تاريخيًا (فيديو)

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:47 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن أبناء غزة هواهم مصري، مؤكدًا أن مصر الرئة الوحيدة لغزة، وجيشها هو القوة الوحيدة التي لم تلطخ يدها بدماء الفلسطينيين.

وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن غزة أكثر منطقة ترهق إسرائيل تاريخيًا.

ولفت إلى أن مبادرة إعمار غزة تفتح مجال عمل للشركات المصرية، وأن مبادرة إعمار غزة تفتح مجال عمل للشركات المصرية.

وأضاف المحلل السياسي، أن إسرائيل ترى أن مصر أبًا شرعيًا لغزة يمكن اللجوء إليه في وقت معين، مؤكدًا أن قيادات غزة على ثقة دائمة أن تدخل مصر بلا أي مطامع فيها.

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مصر غزة بوابة الفجر الفجر إعمار غزة

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