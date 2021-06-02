ثمنها 20 ألف دولار.. حكاية أغلى تذكرة لمسرحية لسمير غانم

كشف الكاتب والمنتج أحمد الابياري عن أحد أهم المواقف التي جمعته بالراحل الفنان الكبير سمير غانم، و لا يمكن أنّ ينساها، وهي قصة تتعلق بأغلى تذكرة دفعت في أحد المسرحيات بمبلغ 20 ألف دولار من مواطن خليجي.





وأضاف "الابياري"، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في حلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم : "أثناء أحد عروضنا في لبنان جاء لي المخرج وأخبرني.. لأننا كنا فاتحين شباك المسرح لينا حيث إن الراحل لم يعتمد على (متعهد) في البلدان التي يقيم فيها عروضه.. وكان يقولي إنزل بنفسك لبنان وافتحلي مسرح وأروح اعمل كده بدون اللجوء لفكرة المتعهد".





وتابع: "أخدنا مسرح في لبنان فوجئت بمخرج زميل شاب اسمه محمود أبوجليلة جاي يقولي فيه واحد تحت عند الشباك، بيقول لي عاوز أخد حلفة العرض المسرحي كلها لوحدي، وأتفرج على سمير غانم لوحدي وسألني إيه رأيك؟: قلتله لا طبعًا.. رجع قالي الراجل عارض 25 ألف دولار ثمن الحفلة بأكملها شريطة أن يشاهد سمير غانم بمفرده"





واصل: "قالي المخرج طيب اعرض الفكرة على سمير غانم ولما عرضت عليه الفكرة وقع من الضحك، وقال: يعني إيه أعرض ليه لوحده؟ طيب مارحله البيت أحسن".





واستكمل: "رغم ذلك فوجئنا بالإدارة بتقولنا إن فيه شخص اشترى تذكرة بقيمة 20 ألف دولار، فلما نزلت الصالة لقيته قاعد فانتظرت لما دخل الغرفة وقلتله ماينفعش.. قالي: أنا تذكرتي ثمنها 20 ألف دولار ده سمير غانم وده ثمن غالي إني أتفرج عليه ده قيمة سمير غانم. فرجعت لسمير غانم وقلتله، فأجابني: هوا عاقل؟ قلتله اه فطلب يشوفه وشكره وقله ماينفعش لكن الرجل أصّر وأقسم كثيرًا إن دي لازم تبقى ثمن تذكرة سمير غانم، وقال لو ماقبلتوش همشي".



