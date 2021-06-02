Advertisements

ثمنها 20 ألف دولار.. حكاية أغلى تذكرة لمسرحية لسمير غانم

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 07:46 ص
سمير غانم
سمير غانم
كساب أحمد
Advertisements
كشف الكاتب والمنتج أحمد الابياري عن أحد أهم المواقف التي جمعته بالراحل الفنان الكبير سمير غانم، ولا يمكن أنّ ينساها، وهي قصة تتعلق بأغلى تذكرة دفعت في أحد المسرحيات بمبلغ 20 ألف دولار من مواطن خليجي.

وأضاف "الابياري"، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في حلقة خاصة عن الفنان الراحل سمير غانم: "أثناء أحد عروضنا في لبنان جاء لي المخرج وأخبرني.. لأننا كنا فاتحين شباك المسرح لينا حيث إن الراحل لم يعتمد على (متعهد) في البلدان التي يقيم فيها عروضه.. وكان يقولي إنزل بنفسك لبنان وافتحلي مسرح وأروح اعمل كده بدون اللجوء لفكرة المتعهد".

وتابع: "أخدنا مسرح في لبنان فوجئت بمخرج زميل شاب اسمه محمود أبوجليلة جاي يقولي فيه واحد تحت عند الشباك، بيقول لي عاوز أخد حلفة العرض المسرحي كلها لوحدي، وأتفرج على سمير غانم لوحدي وسألني إيه رأيك؟: قلتله لا طبعًا.. رجع قالي الراجل عارض 25 ألف دولار ثمن الحفلة بأكملها شريطة أن يشاهد سمير غانم بمفرده"

واصل: "قالي المخرج طيب اعرض الفكرة على سمير غانم ولما عرضت عليه الفكرة وقع من الضحك، وقال: يعني إيه أعرض ليه لوحده؟ طيب مارحله البيت أحسن".

واستكمل: "رغم ذلك فوجئنا بالإدارة بتقولنا إن فيه شخص اشترى تذكرة بقيمة 20 ألف دولار، فلما نزلت الصالة لقيته قاعد فانتظرت لما دخل الغرفة وقلتله ماينفعش.. قالي: أنا تذكرتي ثمنها 20 ألف دولار ده سمير غانم وده ثمن غالي إني أتفرج عليه ده قيمة سمير غانم. فرجعت لسمير غانم وقلتله، فأجابني: هوا عاقل؟ قلتله اه فطلب يشوفه وشكره وقله ماينفعش لكن الرجل أصّر وأقسم كثيرًا إن دي لازم تبقى ثمن تذكرة سمير غانم، وقال لو ماقبلتوش همشي".

أتم: "وقتها الراحل قال خلاص وأخد الفلوس ووزعها كاملة على عمال المسرح والموظفين والكومبارس واعتبرها هدية لهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سمير غانم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 13 ساعة

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ يوم

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 10 ساعات

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد إحالته للمحاكمة.. والدة ضحية سفاح الجيزة يكشف تفاصيل جديدة

محطات مهمة في حياة الراحل سمير غانم

عاجل.. إخفاء خبر وفاة سمير غانم علي دلال عبد العزيز

أحمد الأبياري: عملي مع سمير غانم مكافأة نهاية الخدمة لي

"المهن التمثيلية" تنعى فقيد الفن الراحل سمير غانم

هالة فاخر: "ثلاثي أضواء المسرح رحلوا واتجمعوا مع بعض"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 ص

تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

01:57 ص

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح

07:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»