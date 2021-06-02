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مصطفى الفقي: عباس كامل له تاريخ في المخابرات الحربية ويعلم تفاصيل غزة جيدًا

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 05:44 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن الشعب المصري يعتبر القضية الفلسطينية قضية شخصية له، مؤكدًا أن مصر هي التي تتحمل عبء المصالحة بين الفصائل الفلسطينية طوال الوقت.

وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن اللواء عباس كامل له تاريخ في المخابرات الحربية ويعلم تفاصيل غزة جيدًا، مؤكدًا أن الشعب المصري يعتبر القضية الفلسطينية قضية شخصية له.

وتابع: "الآن نقول مصر عادت لممارسة ودورها وأصبح لها دور فعال في القضية الفلسطينية"، موضحًا أن مصر دولة التمسك بالثوابت فيما يخص القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن مصر تنظم إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لصالح فلسطيني دون عداء واضح لإسرائيل، منوهًا بأن قيمة مصر التاريخية أنها ترسل رسائل قوية ورصينة، مستكملًا: "الرئيس السيسي يعيد حيوية مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية".

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بوابة الفجر اللواء عباس كامل الفجر

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