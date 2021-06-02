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ممدوح عباس يفجر مفاجأة حول رحيل كارتيرون

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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فجر ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، مفاجأة بشأن إمكانية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الفرنسي لفريق الكرة بالنادي، عن تدريب الفريق الأبيض.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدير فني لفريق كرة كبير.. بدأت تحوم حوله وتحاصره عروض خارجية وهو يناقشها مباشرة أو عن طريق وكيله معتمدًا على أن الشرط الجزائي لا يتجاوز 150 ألف دولار".

وأضاف: "وهذا لا يعني شيئا للجهات التي تود التعاون معه. وبالمناسبة لدي التفاصيل".

الجدير بالذكر أن الزمالك قد وضع شرطاً جزائياً بقيمة 150 ألف دولار في عقد كارتيرون بعد عودته لتدريب الفريق خلفا لـلبرتغالي باتشيكو.

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