تهديد ريال مدريد وبرشلونة بالاستبعاد من دوري الأبطال

بات ناديي برشلونة وريال مدريد ومعهم نادي يوفنتوس الإيطالي مهددين بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2020 – 2021.





وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن هناك إمكانية استبعاد ناديي برشلونة وريال مدريد الاسبانيين، ومعهم يوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021/2022، وذلك بعدما أعلنوا استمرارهم في مشروع دوري السوبر الأوروبي رغم انسحاب 9 أندية مؤسسة للبطولة التي لم تكتب لها النجاح.





وقال تيباس في تصرريحات عبر شبكة "Gol" الإسبانية: "ستكون أكثر من مجرد عقوبة، قد يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاد برشلونة وريال مدريد من دوري أبطال أوروبا".





وأتم تصريحاته: "أعتقد أنه يمكن استبعادهم وعليهم الحذر من ذلك".



