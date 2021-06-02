التعليم العالي: احتمالية الإصابة بالجلطات بعد كورونا أكثر 42 ألف مرة من اللقاحات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن احتمالية أن يصاب الإنسان بجلطات بعد إصابته بكورونا أكثر 42 ألف مرة من احتمالية الإصابة بجلطة بأي نوع من أنواع اللقاحات الموجودة.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "كل إنسان يختار بقى هو عايز يدخل في إللي بـ42 ألف ولا يدخل في السلام والأمان.





وأكد متحدث التعليم العالي، أن أصحاب الأمراض المزمنة من الفئات الأكثر ضعفًا والأكثر احتياجًا لتلقي لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن لقاح فايزر حصل على موافقة لحصول الأطفال عليه من سن 12لـ 13 عامًا.



