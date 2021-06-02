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الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا بشأن طقس اليوم

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح (60: 70 كم\ س) وارتفاع الموج (3: 4.5 متر).
الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا بشأن طقس اليوم
الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا بشأن طقس اليوم

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