عاجل.. السيطرة على حريق بأحد العقارات في "عابدين"

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد العقارات كائن بشارع صبرى أبوعلم - دائرة قسم شرطة عابدين.





على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق محدود بأحد المحلات بالعقار المشار إليه، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده دون إصابات.



