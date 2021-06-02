Advertisements
عاجل.. السيطرة على حريق بأحد العقارات في "عابدين"
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 01:47 ص
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد العقارات كائن بشارع صبرى أبوعلم - دائرة قسم شرطة عابدين.
على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق محدود بأحد المحلات بالعقار المشار إليه، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده دون إصابات.
وبسؤال مالك المحل رجح كونه سبب الحريق تركه سهوًا فحم مشتعل بالنرجيلة الخاصة به، بسؤال الشهود أيدا ما جاء بأقوال مالك المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements