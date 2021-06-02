Advertisements

عاجل.. السيطرة على حريق بأحد العقارات في "عابدين"

الأربعاء 02/يونيو/2021 - 01:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد العقارات كائن بشارع صبرى أبوعلم - دائرة قسم شرطة عابدين.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق محدود بأحد المحلات بالعقار المشار إليه، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده دون إصابات.

وبسؤال مالك المحل رجح كونه سبب الحريق تركه سهوًا فحم مشتعل بالنرجيلة الخاصة به، بسؤال الشهود أيدا ما جاء بأقوال مالك المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عابدين حريق بوابة الفجر القاهرة الفجر

أخبار تهمك

حقيقة تسريب صور خادشة التقطها الرادار على إحدى الطرق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يحسم أولى صفقات الفريق الصيفية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس طقس الأربعاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق قوي من جارسيا بعد التعاقد مع برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع نجم الأهلي من أجل الموافقة على عودة عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب.. كريم عبد العزيز يوجه الشكر لتركي آل الشيخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

ريال مدريد يحدد سعر بيع أوديجارد

منذ ساعة و 24 دقيقة

خروج قطار الصوامع عن القضبان في إمبابة.. وانتقال القيادات الأمنية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بالمستندات إنذار بوقف مسرحية يحيي الفخراني والسبب محمد الشرنوبي

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

منذ ساعة و 25 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق في محل إصلاح أجهزة كهربائية بالإسكندرية

تفحم ثلاجتين إثر حريق محل في أبوحمص بالبحيرة

عقب سيجارة وراء حريق مخبز بلدى دون إصابات بالفيوم

السيطرة على حريق بمحل في "سان ستيفانو" بالإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 ص

تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس الوزراء الإثيوبي

08:56 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

03:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»