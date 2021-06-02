وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في مارس 2020 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه جميع الباحثين والعلماء للتحرك للمساهمة مع العالم في القضاء على فيروس كورونا، وتلقوا أموالًا كبيرة ودعم كبير من الرئاسة.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تعمل على 3 لقاحات حاليًا، وانتهت اللقاحات من مرحلة التجارب على الحيوانات، وأنهم انتهوا من المراحل قبل الإكلينيكة، والنتائج مبشرة.



وأشار إلى أنه نشروا أبحاثهم في مجلات علمية مرموقة، وفي انتظار الموافقة لتجربة اللقاح على المتبرعين، وأنه في خلال 4 أو 5 أسابيع على الأكثر سيتم البدء في مرحلة الدراسة الإكلينكية، والتي تستغرق 5 أشهر، متابعًا: "هذا الموضوع هو جديد تمامًا على مصر".



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في خلال 6 أو 7 شهور سيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بلقاح كورونا المصري استعدادًا لإنتاجه، مشددًا على أن تلقي اللقاح أيًا كان نوعه هو شيء مهم للغاية؛ لعدم التعرض لأعراض شديدة.



وأضاف أنه لم يرصد حتى الآن أي حالة في المستشفيات أو الرعاية المركزة لمن تلقوا اللقاحات، مؤكدًا أن إدارة أزمة وباء كورونا حسن دليل على حسن إدارة الأزمة من خلال لجان متخصصة مشكلة.



أن هناك منظومة متكاملة في مصر لإدارة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك انخفاض في منحنى إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مما يعكس زيادة الوعي لدى المواطنين والإجراءات الاحترازية، متابعًا: "لم نشهد منذ 10 أيام زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا".



وأشار إلى أن لقاحات فيروس كورونا بدأت تأتي بثمارها، متابعًا: "نشهد مع بداية شهر يوليو بداية انحسار للموجة الثالثة لفيروس كورونا".

