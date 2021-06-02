تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد انتشار فيديو عن تعذيب معاق ذهنيا في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان (تعذيب شاب معاق ذهنيًا بالزقازيق)، حيث تبين تنمر 3 أشخاص (مقيمين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية) على أحد الأشخاص "معاق ذهنيًا" مقيم بمدينة الزقازيق.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم وبمواجهتهم نفوا تعذيبه وأضافوا إرتكابهم الواقعة على سبيل المزاح، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.